Участок дороги в Михайловске на Ставрополье перекрыли после атаки БПЛА Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Участок дороги в Михайловске на Ставрополье перекрыли после атаки беспилотников на хутор Вязники 13 июля.

В результате налета на промышленном предприятии под Ставрополем началось возгорание. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

О перекрытии сообщил глава Шпаковского округа Игорь Серов:

«Участок дороги от ж/д переезда по ул. Гагарина до пересечения улиц Гагарина/Батайская закрыт для беспрепятственной работы спецслужб», – написал он.

Напомним, режим беспилотной опасности на территории края ввели в 01:12. Он действовал около четырех часов – до 5:16 утра. Из-за пожара и работы спецтехники власти приняли решение ограничить движение транспорта.

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