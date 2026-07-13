По оперативным данным, пострадавших нет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 13 июля в окрестностях Ставрополя силы ПВО отразили атаку вражеских беспилотников. В результате налета произошло возгорание на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.

Что случилось под Ставрополем 13 июля 2026 года

На месте происшествия работают пожарные расчеты и другие экстренные службы, туда также выехал глава муниципалитета Игорь Серов. По оперативным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров:

«В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. По оперативным данным, пострадавших нет. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы».

Режим беспилотной опасности на территории Ставропольского края ввели в 01:12 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимиров напомнил жителям края о недопустимости распространения кадров с пролетом беспилотников, работой ПВО или местами падения обломков. За такие действия предусмотрена административная ответственность. Всего, по данным Минобороны, в период с 20:00 до 08:00 13 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 342 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Последствия пожара на предприятии в хуторе Вязники

Режим беспилотной опасности на территории Ставропольского края ввели в 01:12. Угроза действовала около четырех часов, ее сняли в 5:16 утра. Из-за пожара и работы спецтехники власти приняли решение ограничить движение транспорта. Игорь Серов обратился к жителям Михайловска:

«Участок дороги от ж/д переезда по ул. Гагарина до пересечения улиц Гагарина/Батайская закрыт для беспрепятственной работы спецслужб», – написал он.

Это второе возгорание на территории промышленного предприятия в хуторе Вязники за последние дни. В ночь на 9 июля силы ПВО отражали атаку беспилотников.

Около пяти утра поступила информация о возгорании на территории промышленного предприятия в хуторе Вязники. Жертв и разрушений не было. Из-за угрозы распространения огня жителей домов на ближайшей улице эвакуировали. К 12:30 возгорание удалось локализовать.

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