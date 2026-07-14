За понедельник 13 июля на Ставрополье ликвидировали 37 пожаров Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье 13 июля ликвидировали 37 пожаров. Из них 35 – на открытой территории и два техногенных. На ликвидацию одного из возгораний были задействованы шесть специалистов и две единицы специальной техники. Данные приводит пресс-служба регионального управления МЧС.

«В Благодарненском муниципального округа на восточной окраине села Мирное происходило горение грузового автомобиля на площади 30 квадратов и стерни на площади 50 квадратов», – рассказали о ликвидации одного из пожаров в пресс-служба МЧС Ставропольского края.

Ранее на Ставрополье начал действовать особый противопожарный режим с 1 июля. Власти ввели дополнительные требования соблюдения безопасности на фоне жаркой и сухой погоды, которая традиционно повышает риск возгораний.

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