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НовостиОбщество14 июля 2026 8:29

За понедельник 13 июля на Ставрополье ликвидировали 37 пожаров

Почти все возгорания произошли на открытой территории
Виктория КУЗНЕЦОВА
За понедельник 13 июля на Ставрополье ликвидировали 37 пожаров

За понедельник 13 июля на Ставрополье ликвидировали 37 пожаров

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье 13 июля ликвидировали 37 пожаров. Из них 35 – на открытой территории и два техногенных. На ликвидацию одного из возгораний были задействованы шесть специалистов и две единицы специальной техники. Данные приводит пресс-служба регионального управления МЧС.

«В Благодарненском муниципального округа на восточной окраине села Мирное происходило горение грузового автомобиля на площади 30 квадратов и стерни на площади 50 квадратов», – рассказали о ликвидации одного из пожаров в пресс-служба МЧС Ставропольского края.

Ранее на Ставрополье начал действовать особый противопожарный режим с 1 июля. Власти ввели дополнительные требования соблюдения безопасности на фоне жаркой и сухой погоды, которая традиционно повышает риск возгораний.

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