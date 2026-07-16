За неделю цены на бензин на Ставрополье взлетели более чем на 13% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю бензин подорожал на 13,38% на Ставрополье. Средняя стоимость топлива по краю составила 83,15 рубля за литр. Данные приводят в Северо-Кавказстате.

Наименьшее колебание цены у топлива марки АИ-98 и выше. Прирост составил всего 0,28% и теперь он обходится в 98,73 рубля за литр. Бензин АИ-92 подорожал куда ощутимей – на 10,73%. В среднем за литр придется отдать 76,35 рублей.

Сильнее всего увеличилась цена бензина АИ-95 (+16,38%). Литр сейчас стоит 88,37 рубля. Также подорожало и дизельное топливо, литр которого обходится в 91,26 рубля (+14,12%).

Напомним, ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал ряд поручений по сложившейся ситуации с бензином. В том числе чиновникам ограничили поездки на служебном транспорте, топливо для аграриев и экстренных служб будут закупать активнее, а также он предложил увеличить лимит отпуска бензина в одни руки.

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