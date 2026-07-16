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НовостиОбщество16 июля 2026 15:13

Власти Ставрополья разрабатывают меры ответственности за качество защиты от БПЛА

За недостаточное оснащение предприятий от атак беспилотников ответят их руководители
Татьяна ГУЩИНА
Запланировано проведение аудита качества защиты ключевых объектов от атак беспилотников.

Запланировано проведение аудита качества защиты ключевых объектов от атак беспилотников.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Ставрополья Владимир Владимиров провел объединённое заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, на котором присутствовали члены краевого правительства, руководители силовых структур, главы муниципальных образований и представители органов исполнительной власти.

Ключевой темой обсуждения стало усиление защиты объектов инфраструктуры. В связи с недавними происшествиями с беспилотниками в Шпаковском округе губернатор поручил разработать систему ответственности для руководителей, на чьих объектах были выявлены недостатки в организации обороны от БПЛА. Кроме того, было решено провести аудит уровня защищённости стратегически важных сооружений.

В ходе заседания также были затронуты темы обеспечения безопасности во время массовых мероприятий и меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.

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