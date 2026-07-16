Власти Ставрополья разрабатывают меры ответственности за качество защиты от БПЛА

Запланировано проведение аудита качества защиты ключевых объектов от атак беспилотников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Ставрополья Владимир Владимиров провел объединённое заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, на котором присутствовали члены краевого правительства, руководители силовых структур, главы муниципальных образований и представители органов исполнительной власти.

Ключевой темой обсуждения стало усиление защиты объектов инфраструктуры. В связи с недавними происшествиями с беспилотниками в Шпаковском округе губернатор поручил разработать систему ответственности для руководителей, на чьих объектах были выявлены недостатки в организации обороны от БПЛА. Кроме того, было решено провести аудит уровня защищённости стратегически важных сооружений.

В ходе заседания также были затронуты темы обеспечения безопасности во время массовых мероприятий и меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru