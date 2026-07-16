Груженый сеном «КАМаз» столкнулся на перегоне с пассажирским составом. Фото: МЧС по Дагестану.

В Дагестане водитель груженого сеном «КАМаза» столкнулся на перегоне с пассажирским составом «Москва–Махачкала». Как сообщили в МЧС республики, сообщение поступило в дежурную часть по системе 112. Очевидцы сообщили, что в Бабаюртовском районе в селе Бабаюрт произошло ДТП на железнодорожном переезде пассажирского поезда «Москва–Махачкала» с грузовым автомобилем КАМаз.

«По предварительной информации, имеется один пострадавший водитель КАМаза», – говорится в сообщении.

На место ДТП для оказания помощи и уточнения информации направлены заместитель начальника 16-ПСЧ и пожарный расчет на АЦ 16-ПСЧ. Информация уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что Прокуратура Дагестана проверит обстоятельства гибели подростка в Каспийском море. Вблизи села Инчхе Каякентского района 15-летний мальчик утонул во время купания.

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