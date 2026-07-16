Прокуратура Дагестана проверит обстоятельства гибели подростка в Каспийском море

ЧП случилось 15 июля в акватории Каспийского моря. Фото: прокуратура Дагестана.

Прокуратура Каякентского района Республики Дагестан инициировала проверку в связи с гибелью 15-летнего подростка. По данным надзорного ведомства, ЧП случилось 15 июля в акватории Каспийского моря, вблизи села Инчхе Каякентского района. Мальчик утонул во время купания.

Ранее в МЧС сообщали, что сразу же после сигнала дежурному на место происшествия выдвинулся местный спасательный гарнизон в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники. Однако тело утонувшего мальчика было обнаружено спустя около 20 минут с момента получения сигнала от очевидцев.

Прокуратура намерена в ходе надзорных мероприятий установить не только обстоятельства произошедшего, но и дать оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении их безопасности на водных объектах.

Напомним, ранее сообщалось, что 16-летняя студентка из Дагестана спасла тонущего первоклассника. Все случилось днем 12 мая в канале Вартазан в Хасавюрте.

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