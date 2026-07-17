Киностудия взыскала со ставропольца 20 тысяч рублей за магнитики с Чебурашкой

Решением суда исковые требования студии удовлетворили в полном объёме. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольский предприниматель поплатился за использование образа Чебурашки без разрешения. Столичная киностудия отсудила у него 20 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Нарушение зафиксировали при продаже сувенирных магнитиков с героем мультфильма через интернет-сайт. Суд встал на сторону студии и постановил взыскать с бизнесмена штраф, а также компенсировать все сопутствующие издержки и почтовые траты.

Обжаловать это решение в вышестоящей инстанции у предпринимателя не вышло – приговор остался в силе.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура потребовала запустить в реки Ставрополья 10 млн осетров и стерляди. Предприятие эксплуатирует гидротехнические сооружения на Барсучковском водозаборе, но не компенсирует ущерб рекам.

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