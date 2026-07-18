После паводков в Дагестане восстановили движение к 99 населенным пунктам

Фото: правительство Дагестана

В Дагестане после паводков восстановили движение к 99 населенным пунктам из 102. Транспорт по-прежнему не может проехать по трем дорогам в трех муниципалитетах. Аварийно-восстановительные работы продолжаются – в них участвуют 35 единиц дорожной техники и 100 дорожников.

Так, по данным правительства Дагестана, в Чародинском районе на 2-4 километре трассы «Подъезд к селу Цемер от Магар – Гилиб» прервано сообщение с одним населенным пунктом. Восстановить движение не могут из-за продолжающихся дождей и медленного спада воды в реке.

В Тляратинском районе на трассе «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал» движение закрыто из-за схода селей на трех участках. Транспортное сообщение с Тляратинским районом не прервано и осуществляется через Бежтинский участок.

В Дахадаевском районе на трассе «Ашты – Дирбакмахи» из-за оползня верхового откоса прервалось транспортное сообщение с одним населённым пунктом Дирбакмахи прервано. Восстановить движение планируют 18 июля.

В Гергебильском районе на трассе «Граница Чеченской Республики – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка» движение по мосту временно закрыто. Аварийно-восстановительные работы начнутся после спада уровня воды в реке и обследования промежуточной опоры.

В Агульском районе на трассе «Подъезд от автодороги "Мамраш – Ташкапур – Араканский мост" к селу Буршаг» нет транспортного сообщения с одним населенным пунктом. Восстановить движение собираются к 22 июля.

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