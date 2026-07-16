Последствия непогоды продолжают устранять в Дагестане. Фото: правительство РД

Сильнейшая за последнюю сотню лет непогода никак не отпускает Дагестан. После апрельских и майских потопов с 6 по 8 июля на республику снова обрушились ливни. Это привело к новым разрушениям. Одним из самых пострадавших районов стал Гергебильский.

Дороги разрушены и завалены оползнями

На днях в муниципалитет с проверкой приехал врио вице-премьера Дагестана Ризван Газимагомедов. Ему показали, как сильно разрушились дороги и какие участки завалили камни и оползни.

На дорогах оползни и камни. Фото: минтранс РД

По данным республиканского правительства, самая сложная ситуация сохраняется в селе Кикуни. Там действует режим повышенной готовности из-за опасности выхода из берегов рек Каракойсу и Казикумухское Койсу. Под угрозой подтопления находится ряд населенных пунктов.

В Дагестане перекрыли дорогу в Унцукульском районе из-за разрушения после сброса воды с ГЭС

Тем временем на семи километрах трассы «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» начался ремонт дороги. Специалисты никак не могли приступить к работам из-за воды, затопившей проезжую часть. Сейчас она пошла на спад и стало видно, как сильно подмыло полотно.

«Со спадом уровня воды в реке стартовали работы по восстановлению полки земляного полотна дороги. К работам приступили два тяжелых гусеничных экскаватора, дополнительно будет задействовано пять автосамосвалов», – сообщили в «Дагестанавтодоре».

Дорожники работают круглосуточно. Фото: «Дагестанавтодор»

На опубликованных ведомством кадрах видно, что часть дороги обрушилась, а также на нее сошел сель с камнями. О сроках ремонта власти пока не говорят. Аварийно-восстановительные работы идут круглосуточно.

Перекрыли канал ГЭС, эвакуируют поголовье скота

Уровень воды снизился не только из-за окончания ливней. Власти ранее приняли решение о перекрытии водного потока в отводящем канале Гергебильской ГЭС. Реки из-за этого стали мелководнее, а значит, специалисты смогут добраться до места работ.

Так как некоторым населенным пунктам грозит подтопление, местные жители начали эвакуацию скота. В Гергебильском районе уже погибли 160 коров. Также вода смыла более 30 гектаров пашни и затопила 75 гектаров садов. Кроме того, стихия унесла около 100 пчелиных ульев.

Коров эвакуировали через реку в Дагестане Видео: соцсети

Местные жители через бурную реку эвакуировали 80 голов скота. Коровы по шею в воде шли неохотно, но дагестанцы все равно смогли перевести всех и спасти поголовье.

Дорожники восстановили сообщение с почти 100 населенными пунктами

Круглосуточные работы на дорогах – особенно горных – принесли свои плоды. К вечеру 15 июля дорожники смогли восстановить сообщение с 97 населенными пунктами из 101. Как рассказали в минтрансе Дагестана, ливни повредили 43 участка трасс и мостов в 16 районах.

Некоторые участки дорог продолжают быть перекрытыми. Фото: правительство РД

«Дорожным службам удалось восстановить транспортное сообщение на 22 участках автомобильных дорог, обеспечив проезд к 97 населенным пунктам. В настоящее время без транспортного сообщения остаются четыре населенных пункта. Ограничения сохраняются на четырех автомобильных дорогах в четырех муниципальных образованиях, где продолжаются восстановительные работы», – сообщает ведомство.

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