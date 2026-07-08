Спасатели на лодках и вертолетах: в Дагестане готовятся к массовой эвакуации населения из зон возможного затопления вдоль русла реки Сулак

Произошел размыв полки дороги протяженностью около 100 метров. Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

В Дагестане наступающая ночь может быть очень неспокойной. Прямо сейчас сотрудники МЧС России ликвидируют последствия неблагоприятных погодных явлений в виде дождя, оползней, сильного ветра и возможных подтоплений. Пока наиболее серъезная ситуация наблюдается в Кизилюртовском районе, куда направлена дополнительная аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Дагестан в количестве 65 человек. Как отмечается, спасатели оснащены плавсредствами и всем необходимым оборудованием.

По данным мониторинга, в бассейне реки Сулак прогнозируется ухудшение ситуации. «Ожидается прохождение паводковых вод с достижением уровней воды опасных и критических отметок. В зону потенциального риска попадают населенные пункты Кизилюртовского района: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка, где существует угроза подтопления жилых секторов и придомовых территорий», - говорится в сообщении МЧС республики.

В Дагестане перекрыли дорогу в Унцукульском районе из-за разрушения после сброса воды с ГЭС

Организован мониторинг, постоянно ведётся оценка состояния береговой зоны. В республиканском управлении МЧС России прошло заседание оперативного штаба с участием руководителей и представителей органов исполнительной власти, представителей муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций.

По итогам заседания было решено действовать превентивно. Главе Кизилюртовского района рекомендовано организовать мероприятия по оповещению и эвакуации жителей из зон возможного затопления, расположенных вдоль русла реки Сулак. Налажено взаимодействие с Дагестанским РДУ и филиалом ПАО «РусГидро» для корректировки сбросных режимов с Чиркейского водохранилища.

Кроме того, в регионе нарушено электроснабжение. В ряде муниципалитетов произошли аварийные отключения электроэнергии и перебои в транспортном сообщении.

О последствиях непогоды местные жители и власти начали сообщать утром 8 июля. Фото: соцсети Читайте на WWW.STAV.KP.RU: https://www.stav.kp.ru/daily/277796/5274080/

По данным единых дежурно-диспетчерских служб, сейчас без света остаются 48 населённых пунктов в 4 муниципальных районах. Всего отключено 6 512 домовладений, в которых проживает порядка 30 000 человек, из них 6116 детей.

В результате поднятия уровня рек и схода селевых потоков и камнепадов без транспортного сообщения остаются 56 населенных пунктов. По последним данным, уже эвакуировано 106 человек, все они размещены по родственникам.

Всего в работам привлечено более 200 человек и 75 единиц техники.

Между тем, ранее сообщалось, что в республике были перекрыты дороги и автомагистрали в девяти районах. Там разрушены мосты, размыты трассы и возможны сели и камнепады.

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