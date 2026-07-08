Рушатся мосты, эвакуируют жителей: в Дагестане пришлось перекрыть ряд автомагистралей из-за разрушений после ливня

Спасатели проводят эвакуацию жителей сразу в четырех районах республики. Фото: соцсети.

Дагестан снова терпит бедствие из-за разрушительной стихии после сильных ливней. По инфомации Минтранса республики на 22.00 мск 8 июля, в девяти районах интенсивные ливневые дожди привели к серьезным повреждениям дорожной инфраструктуры.

Так, в Агульском районе движение закрыто на дороге «Подъезд от автомобильной дороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост к селу Буршаг» на участке км 19+500. Из-за частичного разрушения каменно-арочного моста прервано транспортное сообщение с селом Буршаг. В настоящее время прорабатывается устройство временной объездной дороги.

В Дагестане из-за ливней и селей осложнилась паводковая ситуация Видео: администрация Чародинского района

В Гергебильском районе закрыто движение на 203-м километре автомобильной дороги «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост», где произошёл размыв дорожного полотна. Движение транспорта организовано по объездному маршруту через село Кикуни. На другом повреждённом участке этой дороги, расположенном на 193-м километре, проезд уже восстановлен по временной схеме, работы продолжаются.

О последствиях непогоды местные жители и власти начали сообщать утром 8 июля. Фото: соцсети

В Ахвахском районе закрыты два участка дорог. На дороге «Карата – Лологонитль» (участок 8+300 км) разрушена полка дороги, что привело к прекращению транспортного сообщения с селом Лологонитль. На дороге «Тад-Магитль – Тлибишо» (участок км 0+050) разрушены полка дороги и трубчатый переход, из-за чего нарушено сообщение с селами Тлибишо и Тлиси. Аварийно-восстановительные работы начнутся после снижения уровня воды в реке.

В Дахадаевском районе прекращено движение на подъезде к селу Кунки, что нарушило транспортное сообщение с селами Кунки и Ашты. Также закрыта автомобильная дорога Ашты – Дирбакмахи, по которой осуществляется сообщение с селом Дирбакмахи. Восстановить движение на первом участке планируется к вечеру 9 июля при отсутствии повторных оползней.

Сложная ситуация сложилась в Гунибском районе. На автомобильной дороге «Гуниб – Кумух» (участок 18+400 км) разрушены подходы к мосту и зафиксированы оползневые процессы (участок км 19 – км 26), в результате чего прервано транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Кроме того, закрыт подъезд к селу Обох. При благоприятных погодных условиях движение по временной схеме планируется открыть к 10 июля.

В Кайтагском районе закрыты два участка автомобильных дорог. Из-за оползней, камнепадов и обвалов нарушено сообщение с селами Сургия, Джурабчи и Шиланша. Открытие движения по одному из участков предварительно запланировано на 20:00 9 июля.

В Рутульском районе на автомобильной дороге «Лучек – Ихрек – Аракул» разрушена опора моста, произошли размывы и камнепады. Временно отсутствует транспортное сообщение с селами Ихрек, Катрух и Аракул. На месте работает дорожная техника.

В Тляратинском районе из-за масштабных размывов, обвалов и повреждения подходов к мостам закрыта автомобильная дорога «Тлярата – Камилух» (на участке км 27 – км 42). Прервано транспортное сообщение с семью населёнными пунктами: Чорода, Салда, Ульгеб, Камилух, Бетельда, Герель и Генеколоб. Открытие движения по временной схеме ориентировочно запланировано на вечер 10 июля. На автомобильной дороге «Анцух – Тлярата» движение осуществляется по одной полосе.

В Чародинском районе зафиксированы наиболее масштабные последствия непогоды. На автомобильной дороге «Гуниб – Цуриб» (участок 13 км) полностью прервано транспортное сообщение с районом. Кроме того, закрыта дорога «Цуриб – Арчиб» (км 8 – км 28), что нарушило транспортное сообщение сразу с 18 населёнными пунктами, а также подъезды к селам Садаб и Цемер.

Одновременно дорожные службы продолжают ликвидацию последствий стихии на участках, где движение уже организовано по временной схеме или осуществляется по одной полосе. Такие работы ведутся в Бежтинском участке, Лакском и Хунзахском районах. Задействована специализированная дорожная техника и принимаются меры по обеспечению безопасного проезда.

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана рекомендует жителям и гостям республики учитывать сложившуюся дорожную обстановку при планировании поездок», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает региональное управление ГУ МЧС, сразу в четырех районах республики спасатели проводят эвакуацию жителей из частных домов, где имеются подтопления и есть перспектива сильного удара стихии. Жители 11 районов Дагестана остались без света, это около около 20 тысяч человек. Без электроэнергии остались жители сел Унцукульского, Буйнакского, Акушинского, Дахадаевского, Гунибского, Кулинского, Рутульского, Левашинского, Табасаранского, Шамильского и Чародинского районов. Туда оперативно направлены бригады энергетиков.

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