В Дагестане разбираются с последствиями аномальных ливней. Фото: правительство Дагестана

На прошедшей неделе Дагестан в очередной раз испытывала стихия. Аномальные ливни подняли уровень рек до критических отметок. Вода смывала дорожное полотно, оползни перекрывали трассы, а камнепады делали горные серпантины непроходимыми.

В зоне бедствия оказались десятки районов республики. Без транспортного сообщения остались почти 100 сел, а в некоторых населенных пунктах оборвало доступ к электричеству, газу и воде.

Почти 100 сел без связи

«В такие моменты в очередной раз убеждаешься: весь Дагестан — это одна большая и дружная семья», – обратился врио главы республики Федор Щукин, поблагодарив энергетиков, дорожников, спасателей и волонтеров.

В республике продолжается ликвидация последствий самого сильного паводка за последние 50 лет. Дорожники работали круглосуточно. Удалось восстановить проезд на 17 участках – это вернуло связь с 89 селами. Без внешнего сообщения все еще остаются 18 населенных пунктов.

«Восстановлен проезд в Гунибском, Чародинском, Тляратинском, Рутульском и других районах. На объектах задействованы 33 единицы техники и 93 дорожных работника», – сообщил глава ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов.

Тишиклинская дамба пройдет внеочередное комплексное обследование. Фото: правительство Дагестана

Погибший скот и гуманитарные коровы

Сильный удар стихии ощутило сельское хозяйство. Так, в Гергебильском районе ввели режим ЧС. По предварительным данным, на его территории смыло более 30 га пашни и затоплено 75 га садов. Кроме того, стихия унесла около 100 пчелиных ульев и забрала жизни примерно 160 голов мелкого и крупного рогатого скота.

«Благодаря оперативным действиям МЧС, пожарных и жителей села Кикуни во время временного перекрытия шлюзов ГЭС уцелевший скот смогли перегнать в безопасное место», – сообщил врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Рамазанов.

В район выехали представитель минсельхозпрода Дагестана и специалисты МЧС. Они должны будут оценить ситуацию и координировать работы по оценке ущерба. Власти сообщают, что постоянно держат связь с фермерами и администрациями наиболее пострадавших районов.

Тем временем в Дагестан доставили 64 головы крупного рогатого скота. Аграрии из Ставропольского края и Ростовской области отправили коров, бычков и телят для жителей, которых стихия лишила поголовья.

Расслабляться нельзя

Несмотря на то, что погода устаканилась, специалисты продолжают круглосуточную работу. Местные жители, волонтеры и благотворительные организации восстанавливают разрушенную инфраструктуру.

«Я нахожусь на постоянной связи с руководителями всех ответственных ведомств. Ежедневно получаю детальные отчеты с мест», – сообщил Федор Щукин.

Районные и межведомственные комиссии оценивают нанесенный ущерб в пострадавших муниципалитетах. Ликвидировать последствия обещают в ближайшее время.

Последствия резкого поднятия уровня воды в Левашинском районе. Фото: МЧС Дагестана

В ряду первых объектов для проверки окажется Тишиклинская дамба на Чиркейском водохранилище. Напомним, на прошедшей неделе водохранилища Дагестана выдержали серьезнейший удар.

Тишиклинскую дамбу возвели почти полвека назад – ее относят к потенциально опасным объектам первого класса.

«Распоряжением правительства Республики Дагестан на проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения – Тишиклинской дамбы Чиркейского водохранилища из резервного фонда выделено порядка 7,4 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Дагестана.

До завершения обследования заполнение водохранилища временно ограничат. Эксплуатирующей организации поручили ввести режим повышенной готовности.

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