Дагестан продолжает справляться с последствиями аномальных осадков. Фото: соцсети

Дагестанские водохранилища выдержали самый мощный паводок за последние 50 лет. С 7 на 8 июля на республику обрушился мощный удар стихии. Наученные горьким опытом весенних потопов, местные были подготовлены к предстоящим осадкам.

По оценкам специалистов, приток в реку Сулак, на которой стоит мощнейшая гидроэлектростанция на Северном Кавказе – Чиркейская поднялся до критических отметок. После аномальных осадков за сутки вырос с с 471 до 1200 м³/с. А на отдельных реках уровень воды вырос больше чем в три раза.

Дагестан накрыло новой волной непогоды в ночь с 8 на 9 июля В республике ликвидируют последствия.

«Все гидроэлектростанции Дагестанского филиала работают в штатном режиме. Благодаря заранее подготовленным водохранилищам и профессиональной работе энергетиков удалось снизить расход воды», – говорится в сообщении энергетической компании.

Так, приток реки Сулак снизился с 1200 до 500 м³/с, не затопив населенные пункты, которые находятся ниже по течению.

Тем не менее, жители Дагестана все же столкнулись с трудностями из-за непогоды. Самая сложная ситуация сложилась в Кизилюртовском, Гергебильском, Кайтагском и Левашинском районах. Местные страдали не только из-за подъема воды в реках, но и из-за оползней, камнепадов, селей и разрушения дорог на горных участках.

«Оперативно принят ряд мер: временно перекрыты отдельные участки дорог, проведена разъяснительная работа с жителями, подготовлены пункты временного размещения граждан», – отчитался врио главы республики Федор Щукин.

Больше всего внимания потребовало село Манапкала. Жители домов, которые находились вблизи русла Сулака, оказались в опасной зоне, их готовили к эвакуации из-за риска подтопления. На территории дежурили спасатели МЧС, специалисты минприроды, минтранса, дагавтодора, Роспотребнадзора и других ведомств.

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