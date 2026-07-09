Фото: стоп-кадр видео очевидцев

Дагестан накрыло новой волной непогоды. В ночь с 8 на 9 июля экстренные службы работали вовсю: ликвидировали последствия стихии, готовили людей к эвакуации и приводили в порядок разрушенные дороги. Это последствия сильнейших дождей и ветра, которые привели к оползням, селям, размывам дорог и подтоплениям. В ряде населенных пунктов также отключено электроснабжение.

Что происходит с дорогами в Дагестане

Сообщается, что из-за непогоды вода может зайти в дома в трех муниципалитетах республики. Спасатели проводят эвакуацию в Левашинском, Кайтагском и Гумбетовском районах. На данный момент известно, что подтопить может более 10 домовладений.

Известно, что от непогоды пострадало как минимум 12 районов республики. Так, из-за селей, подъема уровня воды в реках и камнепадов отрезанными от мира оказались села Агульского, Ахвахского, Гергебильского, Гунибского, Дахадаевского, Кулинского, Рутульского, Сергокалинского, Тляратинского, Цумадинского, Чародинского районов, а также Бежтинского участка.

«По всем направлениям задействована специализированная техника, ведутся восстановительные работы. На ряде участков транспортное сообщение будет возобновлено сразу после спада уровня рек», – говорится в сообщении правительства Дагестана.

Из-за поднятия уровня рек в республике разрушаются дороги. Фото: стоп-кадр видео очевидцев

11 районов без света

Кроме того, без света остались населенные пункты в 11 районах республики. Ограничения электроэнергии зафиксированы в ряде сел Акушинского, Буйнакского, Гунибского, Дахадаевского, Шамильского, Кулинского, Левашинского, Табасаранского, Рутульского, Чародинского и Унцукульского районов.

Сообщается, что на места отправились оперативные ремонтные бригады. В некоторых населенных пунктах энергетики уже восстановили подачу света, в остальных продолжаются непрерывные работы.

Видео оползней в Дагестане в июле 2026 года

Одна из самых сложных ситуаций сложилась в Кизилюртовском районе. Угрозу для местных жителей представляет река Сулак, в которой стремительно поднимался уровень воды. Специалисты опасаются, что вода может выйти за уровень неблагоприятных отметок. Сейчас организовано непрерывное наблюдение за состоянием русла.

«В зоне потенциального риска – населенные пункты Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Дагестану.

Больше всего опасение вызывает обстановка в прибрежном селе Манапкала. Руководство района перешло к экстренным мерам реагирования. Власти лично предупредили об опасности и рассказали о плане эвакуации более 250 человек, проживающих в более 250 хозяйств.

Камнепад в Гергебильском районе Дагестана. Видео: соцсети очевидцев

В район направили дополнительную аэромобильную группировку. На местах дежурят пункты экстренного реагирования со спасателями, оснащенными плавсредствами и необходимым оборудованием. Кроме того, на месте оборудованы четыре пункта временного размещения, а также стоят автобусы, для проведения эвакуации.

«Также на территории района функционирует ППУ (Передвижной пункт управления) для выполнения задач по предназначению», – сообщает пресс-служба МЧС Дагестана.

В связи с аномально высокой приточностью воды в Сулаке наблюдается высокое часовое значение притока воды в водохранилище на Чиркейской ГЭС. В связи с этим на объекте усилен контроль. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поручил усилить контроль за ситуацией на гидроэлектростанции.

Полностью перекрыто движение транспорта на автомобильное дороге Кизилюрт – Костек. Речь об участке с третьего по восьмой километр на объезде села Манапкала:

«Движение перекрыто в связи с экстренным сбросом воды на Чиркейской ГЭС и возможными последствиями».

На местах дежурят спасатели. Фото: ГУ МЧС России по Дагестану

Режим ЧС и повышенная готовность спасателей

В Гергебильском районе тем временем введен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с подтоплением в нескольких селах. Уровень воды продолжает повышаться и не снижается. По словам местных властей, стихия нанесла значительный ущерб району, без света остались 48 населенных пунктов.

«В сложившейся ситуации иного выхода не остается, кроме как объявить режим чрезвычайной ситуации», – заявил глава района.

В связи с повышением уровня воды в реках госавтоинспекция Дагестана предупреждает о возможных подтоплениях низменных участков и прибрежных территорий, а также о возможном размыве дорожного полотна. Водителей призывают заранее планировать маршрут и выбирать пути возможного объезда.

Автомобилистов предупреждают, что не стоит пытаться проехать через подтопленный участок и оставлять транспорт в местах возможного подтопления.

«Также рекомендуем гражданам воздержаться от нахождения вблизи водоемов и береговой линии в период проведения сброса воды, а родителям – не оставлять детей без присмотра у воды», – говорится в сообщении ГАИ Дагестана.

Ранее сообщалось, что в республиканском управлении МЧС России прошло заседание оперштаба с участием руководителей и представителей органов исполнительной власти, а также представителей ресурсоснабжающих организаций и муниципалитетов. По итогам заседания было принято решение организовать ряд превентивных мероприятий по решению возможных проблем.

Ситуация с паводковой обстановкой стоит на личном контроле руководства Дагестана и ГУ МЧС России по Дагестану. К работам привлечены более 200 спасателей и 75 единиц техники.

Тем временем

Прокурор Дагестана Денис Авдеев взял вопросы с соблюдением прав граждан на личный контроль. Сообщается, что органы прокуратуры контролируют аварийно-восстановительные работы на дорогах и объектах электроснабжения. Также сотрудники надзорного ведомства следят за организацией мероприятий по эвакуации жителей.

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