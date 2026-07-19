Сорвавшихся на Эльбрусе мужчину и 11-летнего мальчика эвакуируют на вертолете

Из-за наступления темного времени суток и погодных условий эвакуация переносится. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пострадавшего мужчину и его 11-летнего сына, сорвавшихся во время восхождения на Эльбрус, нашли. В 19 июля в 21:20 спасатели обнаружили тело погибшего ребенка и 40-летнего мужчину с переломами ног и ребер. Из-за ухудшившейся погоды и наступления ночи эвакуацию перенесли на следующий день.

«Завтра для транспортировки пострадавшего и погибшего, планируется привлечь коммерческий вертолет», – говорится в сообщении МЧС КБР.

На месте работают 12 спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России, а также спасатели центра «Лидер» МЧС России.

Ранее спасатели сообщали, что смогли добраться до района, в котором находятся мужчина и мальчик, но не могли найти их. Причина – в сложности участка и серьезной непогоде.

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