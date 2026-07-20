Введенные из-за схода селя ограничения сняли на трассе Ставрополья Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье сняли ограничения все ограничения на дороге после схода селевого потока. Из-за сильных дождей в воскресенье на трассе в Новоселицком округе пришлось перекрыть движение. Вода с грязью вышла с полей и серьезно угрожала автомобилистам. К ночи ситуация наладилась:

«Все ограничения на участке с 45 по 48 километр автодороги: “Александровское – Новоселицкое – Буденновск” сняты. Движение осуществляется в штатном режиме», – написали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.

Весь день на Ставрополье действовало штормовое предупреждение. Сильные ливни обрушились в Новоселицком округе, вода вышла на дорогу с полей. Из-за этого сотрудники ГАИ ввели ограничения в воскресенье с 19:10. Дорогу снова открыли в тот же день в 22:14. В настоящее время ситуация наладилась.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru