На севере Ставрополя локализовали пожар после атаки БПЛА Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На севере Ставрополе спецслужбы локализовали пожар, вспыхнувший после атаки вражеских дронов. В промзонах хутора Вязники Шпаковского округа продолжают работать пожарные.

«Очень непростая и длинная смена выдалась для ребят, но они справляются. Настоящие мужчины, настоящие герои. Благодарю наших пожарных за работу. Желаю скорее завершить выполнение задачи» – написал в соцсетях губернатор края Владимир Владимиров.

Возгорания появились в ночь на воскресенье 19 июля в результате атаки вражеских БПЛА. Как сообщалось ранее, пострадавших или погибших нет. Ситуация с тушением осложняется опасностью детонации взрывоопасных материалов, находящихся рядом с эпицентрами пожаров.

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