Губернатор Ставрополья поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращения теракта, готовящегося против участника специальной военной операции.

«Подозреваемый действовал по наводке украинских кураторов. Теперь он задержан, вражеские планы сорваны. Спасибо всем сотрудникам, которые каждый день защищают людей и порядок в нашем регионе» – опубликовал в соцетях губернатор Владимир Владимиров.

Правоохранительные органы сообщили о задержании 49-летнего подозреваемого, действовавшего по наводке украинских спецслужб. Мужчине избрали меру пресечение в виде заключения под стражу на два месяца. Ему вменяют часть 1 статьи 30, пункта «б» части 3 статьи 205 УК РФ (Приготовление к террористическому акту) – по ней грозит вплоть до пожизненного срока.

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