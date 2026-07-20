В Буденновске на Ставрополье загорелся рынок

На место приехали более 37 человек и 12 единиц техники. Фото: МЧС по СК.

В городе Буденновск сегодня вечером загорелся павильон рынка на улице Октябрьской. На место возгорания сразу же выехали огнеборцы.

«Горение происходит в павильоне рынка предварительно на 150 квадратных метрах. На месте работают более 37 человек и 12 единиц техники», – сообщает в своих соцсетях пресс-служба МЧС Ставропольского края.

Уже спустя 15 минут стало ясно, что угрозы от огня местным жителям и ближайшим строениям нет. Спасатели сообщили о локализации возгорания на площади 300 квадратных метров. «Погибших и пострадавших нет», – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на севере Ставрополя локализовали пожар после атаки БПЛА. В хуторе Вязники Шпаковского округа тушение продолжается.

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