25-летний мужчина утонул в Каспийском море в Дагестане

На место происшествия незамедлительно выдвинулся местный спасательный гарнизон Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна трагедия произошла сегодня в Каспийском море в Дагестане. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Дагестан, сегодня в 14:53 мск поступил тревожный сигнал из Дербента о том, что в море тонет мужчина. К месту происшествия незамедлительно выдвинулся местный спасательный гарнизон в составе четырех человек и одной единицы техники.

«В ходе поисково-спасательных мероприятий спасатели извлекли из воды молодого человека 2001 года рождения и передали его медикам. К сожалению, в больнице врачи констатировали смерть пострадавшего», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее похожий случай произошел 15 июля. Как сообщалось, в акватории Каспийского моря Дагестана утонул подросток. Тело ребенка обнаружили очевидцы.

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