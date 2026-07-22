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НовостиОбщество22 июля 2026 11:33

Ограничения на работу АЗС не планируют вводить на Ставрополье

Нефтяным компаниям порекомендовали отпускать по 40 литров топлива на одну машину
Виктория КУЗНЕЦОВА
Ограничения на работу АЗС не планируют вводить на Ставрополье

Ограничения на работу АЗС не планируют вводить на Ставрополье

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения на работу заправок не планируют вводить на Ставрополье. Для решения топливного вопроса в крае сформирован оперативный штаб, который следит за объемами поставок в регион, а также за среднесуточным потреблением. А топливным компаниям порекомендовали отпускать по 40 литров топлива на одну машину.

«Мониторятся объемы поставок в регион, среднесуточное потребление, точечно решаются возникающие проблемы. Поставки в регион есть, в частности, принимаются меры по увеличению объемов дизельного топлива, необходимого в период уборки. На данный момент крупные хозяйства обеспечены горюче-смазочными материалами в достаточном объеме», – сообщили в минпроме Ставропольского края.

Напомним, вчера губернатор Ставрополья поручил краевому минпрому найти решение ситуации с топливом. Среди прочего, логистика стала одной из причин, почему ситуация в крае остается напряженной. Топливные компании перестают отгружать ГСМ во время действия режима беспилотной опасности.

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