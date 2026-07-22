Ограничения на работу АЗС не планируют вводить на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения на работу заправок не планируют вводить на Ставрополье. Для решения топливного вопроса в крае сформирован оперативный штаб, который следит за объемами поставок в регион, а также за среднесуточным потреблением. А топливным компаниям порекомендовали отпускать по 40 литров топлива на одну машину.

«Мониторятся объемы поставок в регион, среднесуточное потребление, точечно решаются возникающие проблемы. Поставки в регион есть, в частности, принимаются меры по увеличению объемов дизельного топлива, необходимого в период уборки. На данный момент крупные хозяйства обеспечены горюче-смазочными материалами в достаточном объеме», – сообщили в минпроме Ставропольского края.

Напомним, вчера губернатор Ставрополья поручил краевому минпрому найти решение ситуации с топливом. Среди прочего, логистика стала одной из причин, почему ситуация в крае остается напряженной. Топливные компании перестают отгружать ГСМ во время действия режима беспилотной опасности.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru