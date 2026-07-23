Бывшего мэра дагестанского Каспийска заключили под стражу за взяточничество

Экс-чиновник помог в введении в эксплуатацию незаконного дома. Фото: скриншот видео СУ СКР по Дагестану.

В Дагестане отправили под арест бывшего мэра Каспийска. Его подозревают в коррупционном преступлении – получении взятки в особо крупном размере за незаконную приёмку жилого дома.

Как сообщает региональное управление СКР, с апреля по май 2023 года чиновник способствовал вводу в эксплуатацию многоэтажки, которая была построена с нарушениями. Дом не соответствовал стандартам разрешительной документации и отличался от изначального проекта.

Бывшего главу Каспийска задержали по делу о получении взятки Видео: Следственный комитет России

За эту услугу он получил от застройщика пять квартир на сумму более 18 миллионов рублей. Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте подозреваемого. Кроме того, по этому делу проходят начальник отдела муниципального контроля администрации города и глава строительной фирмы.

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