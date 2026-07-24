На Ставрополье аграрии завершают уборку гороха

Горох - культура, которая не только дает ценный урожай, но и приносит пользу полю. Фото: минсельхоз СК

На Ставрополье выходит на финишную прямую уборка гороха – одной из ключевых зернобобовых культур. Горох убран с площади 207,3 тысячи га, что составляет 89,8% от плана.

Валовой намолот достиг 543,2 тысячи тонн при средней урожайности 26,2 ц/га, сообщили в минсельхозе края.

«Урожай гороха уже собран в Арзгирском, Левокумском, Кочубеевском и Красногвардейском округах. В 16 территориях края уборка завершена более чем на 80%», – рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

Горох – культура, которая не только дает ценный урожай, но и приносит пользу полю: обогащает почву азотом, улучшает ее структуру и является отличным предшественником для озимой пшеницы. Это позволяет сельхозпроизводителям получать более высокие урожаи зерновых в следующем сезоне.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье аграрии собрали уже три четверти урожая зерновых. Специалисты обмолотили почти семь миллионов тонн.

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