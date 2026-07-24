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НовостиОбщество24 июля 2026 13:29

Три четверти урожая зерновых собрали аграрии на Ставрополье

Специалисты обмолотили почти семь миллионов тонн
Маргарита КОТОВА
Три четверти урожая зерновых собрали аграрии на Ставрополье

Три четверти урожая зерновых собрали аграрии на Ставрополье

На Ставрополье уборка урожая зерновых культур постепенно подходит к завершающей фазе. Аграрии обмолотили без малого 75% площадей. Собрали почти семь тонн зерна. Как заявил губернатор Владимир Владимиров, средняя урожайность за последние недели выросла:

«Средняя урожайность по краю за последние недели выросла – она составляет 42,4 центнера с гектара. Выше всего показатели в Андроповском и Кочубеевском округах – по 55 центнеров с гектара», – пишет губернатор Ставрополья в своих социальных сетях.

Жатва продолжается во всех округах. Минсельхоз Ставрополья постоянно следит за обеспечением сельхозпредприятий всем, что им требуется. Владимиров пожелал, чтобы погода не подводила аграриев. А она может, ведь в крае до конца суток 26 июля действует штормовое предупреждение. Также непогода обрушилась на соседнюю Северную Осетию.

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