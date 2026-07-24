Три четверти урожая зерновых собрали аграрии на Ставрополье

На Ставрополье уборка урожая зерновых культур постепенно подходит к завершающей фазе. Аграрии обмолотили без малого 75% площадей. Собрали почти семь тонн зерна. Как заявил губернатор Владимир Владимиров, средняя урожайность за последние недели выросла:

«Средняя урожайность по краю за последние недели выросла – она составляет 42,4 центнера с гектара. Выше всего показатели в Андроповском и Кочубеевском округах – по 55 центнеров с гектара», – пишет губернатор Ставрополья в своих социальных сетях.

Жатва продолжается во всех округах. Минсельхоз Ставрополья постоянно следит за обеспечением сельхозпредприятий всем, что им требуется. Владимиров пожелал, чтобы погода не подводила аграриев. А она может, ведь в крае до конца суток 26 июля действует штормовое предупреждение. Также непогода обрушилась на соседнюю Северную Осетию.

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