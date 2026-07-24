Кисловодск получил десять автомобилей для контроля нарушений парковки

Технику передали из Москвы. Фото: администрация Кисловодска

Кисловодск получил от правительства Москвы десять автомобилей, оснащенных комплексами автоматической фото- и видеофиксации. Машины приступят к работе уже на днях.

Техника будет следить за соблюдением правил парковки и остановки, а также за использованием платных парковочных мест.

«Это хорошая новость для законопослушных водителей и повод задуматься тем, кто привык оставлять автомобили с нарушением правил», – сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре в Кисловодске состоится марафон, который объединит порядка двух тысяч спортсменов со всей России. Участники будут соревноваться в волейболе, футболе, выполнении нормативов ГТО, семейных эстафетах и силовом экстриме.

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