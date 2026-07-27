Спасатели Карачаево-Черкесии спустили с горы туристку с травмой ноги

Спасатели оказали первую помощь туристке, транспортировали в поселок Архыз и передали врачам. Фото: МЧС по КЧР

Сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им.В.М. Дзераева оказали помощь женщине, которая травмировала ногу в районе северного склона хребта Габулу. Происшествие случилось во время прогулки по экотропе курорта.

«Спасатели оказали первую помощь туристке, транспортировали в поселок Архыз и передали врачам», – рассказали в пресс-службе МЧС РФ по Карачаево-Черкесии.

Как отмечается, пострадавшая приехала из Орловской области, регистрацию в подразделениях МЧС России не проходила.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии спасатели спустили тела погибших во время восхождения на Эльбрус. Две трагедии за сутки произошли в минувшие выходные.

Спасатели оказали помощь туристке в окрестностях Архыза

МЧС напоминает, что горы – опасное место. Туристов просят оценивать риски и учитывать погодные условия при планировании похода, а также регистрировать маршруты. Важно не забывать о подходящем снаряжении, а на опасных участках следить за страховкой.

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