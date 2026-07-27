Пятеро боснийских туристов и один российский погибли при восхождении на Эльбрусе. Фото: стоп-кадр видео ГУ МЧС России по КБР

Спасатели спустили тела погибших во время восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Две трагедии за сутки произошли в минувшие выходные. Во время восхождения подала сигнал бедствия группа из Боснии и Герцеговины, а следом за ними попросили о помощи два российских туриста.

Четверых участников группы боснийцев спустили к утру 27 июля. Двое из них не смогли выжить, еще двое получили обморожение. Троих участников группы сотрудники МЧС не могли найти – мешала метель. В страшной пурге также погиб один из участников российской группы. Спуск его тела начали утром 27 июля.

По состоянию на 16:30 27 июля стало известно, что все поисковые работы на горе завершены:

«Спасатели МЧС России эвакуировали тела троих погибших иностранных альпинистов и тело альпиниста из Краснодарского края со склона Эльбруса», – сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Спасатели спустили с Эльбруса погибших боснийцев и жителя Краснодарского края Видео: ГУ МЧС России по КБР

Спустив тела на поляну Азау, тела передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Сообщается, что в поисковых работах участвовали 11 членов Эльбрусского ВПСО МЧС России и спасатели «КАВКАЗ.РФ».

МЧС напоминает, что горы – опасное место. Туристов просят регистрировать маршруты, оценивать риски и учитывать погодные условия при планировании похода. Также важно приобретать подходящие снаряжение и экипировку, а на опасных участках следить за страховкой.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала о причинах гибели группы из Боснии и Герцеговины. Сообщалось, что альпинистов погубила резко испортившаяся погода. Вероятно, они не рассчитали свои силы и пытались пройти к вершине к буре, а когда вызвали помощь, состояние уже было слишком тяжелым.

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