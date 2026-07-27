В Дагестане спасатели ликвидируют пожар на складе площадью 700 кв.м

К ликвидации пожара привлечено 40 человек личного состава и десять единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

В Дагестане ликвидируют пожар в складском помещении. Вечером в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Республике Дагестан поступило сообщение о возгорании на складе по производству бумаги на улице Производственной в Каспийске.

«На момент прибытия пожарных расчетов установлено, что горит внутренняя обстановка и имущество в отдельно стоящем складском помещении», – рассказали в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Предварительная площадь пожара 700 квадратных метров. При этом отмечается, что тушение пожара осложняется удаленностью водоисточника, поэтому дополнительно организован подвоз воды.

К ликвидации пожара привлечено 40 человек личного состава и десять единиц техники.

В Дагестане ликвидируют пожар в складском помещении

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