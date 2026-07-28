2500 абонентов, детсад и школа попадут в зону отключения воды в Ессентуках

Сроков ремонта нет, подача воды будет возобновлена после завершения всех работ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 30 июля, часть Ессентуков останется без воды. Отключение начнётся в 8:00 мск и продлится до окончания плановых работ на водоводе Эшкаконского гидроузла в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил в соцсетях глава Ессентуков Владимир Крутников о временном отключении воды.

По его словам, ограничения затронут микрорайон «Весёлый», посёлок Белый Уголь, а также улицы Белоугольную, Набережную, Шоссейную, Манежную, Ручейную, Южную, Школьную, Дачную, Северную и переулок Ясный. Всего без воды останутся 2500 абонентов, включая школу №12, детский сад «Солнышко» и котельную №23.

Сообщается, что сроков ремонта нет, подача воды будет возобновлена после завершения всех работ. По вопросам подвоза воды автоцистернами следует обращаться в диспетчерскую службу по телефонам: 8 (87934) 6-06-26, 6-56-79.

Запас воды рекомендуют сделать и жителям Минераловодского округа. Там отключат воду в 12 селах 29 июля.

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