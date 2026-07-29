Власти Ставрополья заявили о падении спроса на топливо до обычного уровня

Власти Ставрополья заявили о падении спроса на топливо Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спрос на топливо в Ставропольском крае упал до обычного уровня. По заявлению властей, за сутки жители и гости региона покупают порядка 2,5 тысячи тонн горючего на АЗС. Положительную динамику фиксируют по самым востребованным видам – АИ-92, АИ-95 и дизелю. При этом губернатор поручил создать ресурс для отслеживания бензина на заправках.

«Продолжаем отслеживать ситуацию, если потребуется – включаемся незамедлительно. Чтобы люди видели реальную обстановку на АЗС, прошу краевое минэнерго проработать создание общедоступного ресурса в интернете для отслеживания доступности топлива на заправках. Это поможет землякам в режиме реального времени оценивать обстановку», – сказал губернатор Владимир Владимиров на заседании краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона.

Ранее минпром сообщал, что на Ставрополье повышают лимиты до 30-50 литров топлива на одну машину, а некоторые компании и вовсе сняли все ограничения. За сутки 27 июля автомобилистам продали 2700 тонн бензина. Также продолжают действовать ограничения на служебный транспорт для чиновников.

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