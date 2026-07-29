На Ставрополье сняли ограничения на служебный транспорт для чиновников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье сняли ограничения на использование служебного транспорта для чиновников. Со слов губернатора края, ситуация с топливом в крае нормализуется и в таких мерах больше нет острой необходимости.

«С учетом этого отменил ограничения на использование служебного транспорта в краевых органах власти и рекомендовал сделать то же самое муниципалитетам», – сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Напомним, 14 июля в Ставропольском крае вводили ограничения на использование служебных автомобилей для чиновников из-за ситуации с топливом в регионе. Такие меры должны были сэкономить около трех тысяч тонн топлива, которые остались бы на рынке для других потребителей.

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