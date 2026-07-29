Губернатор Ставрополья поручил создать интернет-ресурс для мониторинга топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставрополья дал поручение создать интернет-ресурс, где люди смогут мониторить наличие бензина на АЗС. Созданием такого ресурса будет заниматься минэнерго Ставропольского края.

«Люди должны иметь возможность получить объективную картину о доступности топлива, состоянии очереди», – рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Со слов губернатора ситуация с топливом в крае постепенно нормализуется, а потребление бензина вернулось к нормальным объемам. Также под контролем держат и запасы ГСМ.

Ранее сообщалось, что за сутки жители и гости края покупают около 2,5 тысячи тонн горючего на АЗС. Положительную динамику фиксируют по самым востребованным видам – АИ-92, АИ-95 и дизелю.

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