На Ставрополье проблемы с топливом носят «точечный» характер Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В минпроме Ставрополья сообщают, что проблемы с топливом в крае носят «точечный» характер. Основным вопросом остается снабжение топливом небольших населенных пунктов, где небольшое количество заправок.

«По неделе эта величина [продажи топлива – Прим.] варьируется от 2,5 до 3 тысяч тонн. Но необходимо сказать, что запасы имеются. Есть еще топливо, которое в пути, то есть ситуация понемногу стабилизируется», – рассказал заместитель министра энергетики, промышленности и связи региона Василий Глушаков.

Напомним, 29 июля губернатор Ставрополья поручил создать интернет-ресурс, благодаря которому люди в режиме реального времени смогут мониторить наличие бензина на АЗС. Разработкой такого сайта будет заниматься краевое минэнерго.

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