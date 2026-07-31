Владимиру Путину предложили кандидатов в главы КЧР, Северной Осетии и Дагестана

Выборы высших должностных лиц в этих регионах проводят депутаты законодательных органов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии выборов глав северокавказских республик партия «Единая Россия» направила президенту Владимиру Путину официальные предложения по кандидатурам. После консультаций и согласования с Генеральным советом партии на рассмотрение главе государства были представлены следующие политики:

– для избрания главой Дагестана – действующий и.о. главы республики Фёдор Щукин;

– для переизбрания главой Карачаево-Черкесской Республики – Рашид Темрезов;

– для переизбрания главой Северной Осетии – Сергей Меняйло.

Выборы высших должностных лиц в этих регионах проводят депутаты законодательных органов.

Напомним, Фёдор Щукин был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана после отставки Сергея Меликова 4 мая 2026 года. Рашид Темрезов на посту главы КЧР находится с 2011 года. Сергей Меняйло сменил на этом посту Вячеслава Битарова 9 апреля 2021 года.

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