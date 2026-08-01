В Дагестане третьи сутки ищут утонувшего в водохранилище туриста

Поиски осложняются сложными условиями. Фото: МЧС Дагестана.

В Дагестане третьи сутки ищут туриста из Омска, утонувшего в водохранилище. Как сообщает пресс-служба МЧС Дагестана, трагедия произошла в селе Сегелер. По словам свидетелей, 34-летний мужчина катался на сапборде в нетрезвом виде, упал в воду и не смог выплыть.

«Поиски осложняются сложными условиями: глубина водоема составляет 5–8 метров, дно сильно заилено, а видимость под водой практически нулевая», – рассказали спасатели.

В операции задействованы пять сотрудников Дербентского ПСП, десять местных жителей, а также плавательные средства: моторная лодка «Бестер-450» и надувная лодка. Работы ведутся методом водолазных спусков, а также с применением тральных средств (кошек и багров).

Напомним, ранее сообщалось, что популяция розовых пеликанов резко выросла после наводнения на Северном Кавказе. Ученые связывают это с мощнейшим наводнением в регионе этой весной. То, что стало для людей трагедией, создало рай для птиц.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru