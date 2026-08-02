Прокуратура и Следком КЧР начали проверки после взрыва газа на свадьбе

Газ взорвался в частном доме в КЧР: 10 человек пострадали, семерых увезли в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура и Следком КЧР организовали проверки после взрыва газа в частном доме. Известно, что 2 августа во время празднования свадьбы взорвался газовый баллон, располагавшийся на летней кухне.

«В ходе организованной проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования. Также надзорным ведомством поставлен на контроль ход процессуальной проверки по данному факту», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесской республики.

К разбирательствам подключились следователи. Криминалисты выехали на место ЧП и провели его осмотр. Сотрудники ведомства изъяли предметы, имеющие значение для установления всех обстоятельств взрыва.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в СУ СКР по КЧР.

Ранее стало известно, что в результате взрыва есть десять пострадавшие. Семерых из них доставили в больницу. Состояние одного из них оценивается как средне-тяжелые. Остальные же попали в медучреждение в тяжелом состоянии.

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