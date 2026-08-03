Губернатор Ставрополья поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставропольского края поблагодарил сотрудников спецслужб, которые предотвратили готовящийся теракт. Иностранец планировал подорвать здание прокуратуры Пятигорска.

«Благодарю сотрудников Управления ФСБ России по Ставропольскому краю за предотвращение теракта в Пятигорске. Профессиональная работа силовиков позволила задержать сторонника международной террористической организации, который планировал совершить подрыв у здания прокуратуры», – написал в соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, силовики задержали иностранца, которым руководили кураторы из Сирии. Он провел разведку у здания прокуратуры, а также купил необходимые для изготовления взрывчатки компоненты. А после совершения теракта мужчина собирался сбежать в Сирию и вступить в ряды запрещенной террористической организации.

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