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НовостиПроисшествия3 августа 2026 7:48

Губернатор Ставрополья поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта

Спецслужбы задержали иностранца, готовящего подрыва здания прокуратуры Пятигорска
Виктория КУЗНЕЦОВА
Губернатор Ставрополья поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта

Губернатор Ставрополья поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставропольского края поблагодарил сотрудников спецслужб, которые предотвратили готовящийся теракт. Иностранец планировал подорвать здание прокуратуры Пятигорска.

«Благодарю сотрудников Управления ФСБ России по Ставропольскому краю за предотвращение теракта в Пятигорске. Профессиональная работа силовиков позволила задержать сторонника международной террористической организации, который планировал совершить подрыв у здания прокуратуры», – написал в соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, силовики задержали иностранца, которым руководили кураторы из Сирии. Он провел разведку у здания прокуратуры, а также купил необходимые для изготовления взрывчатки компоненты. А после совершения теракта мужчина собирался сбежать в Сирию и вступить в ряды запрещенной террористической организации.

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