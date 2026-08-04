Режим чрезвычайной опасности объявили на Ставрополье до 5 августа Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье объявили чрезвычайную пожароопасность пятого класса. Режим действует до 5 августа. Сообщение от РСЧС получили гости и жители края 4 августа 2026 года.

Пятибалльный уровень опасности сохранится в северо-западном и юго-восточном округах. На остальной территории края, за исключением Предгорного округа, – высокая пожароопасность четвертого класса.

«Категорически запрещается разведение открытого огня. Будьте внимательны и осторожны! Номер вызова экстренных оперативных служб – 112», – написали в сообщении РСЧС.

Параллельно с этим на Ставрополье штормовое предупреждение действует до конца суток 5 августа. Синоптики прогнозируют ливень, град, грозы и сильный ветер до 25 м/с. Ожидается, что погода в крае испортится в 9-11 часов 4 августа 2026 года.

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