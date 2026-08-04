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НовостиОбщество4 августа 2026 18:13

На Ставрополье с 5 августа стартует сезон охоты с подружейными собаками

Охотиться можно будет на полевую и степную дичь
Татьяна ГУЩИНА
Жителям края разрешена добыча кольчатой горлицы, вяхиря, обыкновенного перепела и сизого голубя. Фото: минприроды СК

Жителям края разрешена добыча кольчатой горлицы, вяхиря, обыкновенного перепела и сизого голубя. Фото: минприроды СК

Со среды, 5 августа, в Ставропольском крае открывается сезон охоты на степную и полевую дичь с использованием подружейных собак. Жителям края разрешена добыча кольчатой горлицы, вяхиря, обыкновенного перепела и сизого голубя.

По информации пресс-службы регионального Министерства природных ресурсов, охотники уже получили свыше двух тысяч разрешений на добычу этих видов птиц.

В ведомстве также напомнили о правилах: охота с одной собакой может проводиться группой не более чем из трёх человек. Для тех, кто предпочитает охотиться без четвероногих помощников, сезон откроется позже – с 15 августа, и продлится до 22 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье выявили новый очаг африканской чумы свиней. Карантин ввели в селе Привольном Красногвардейского округа.

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