В Ингушетии нашли тело утонувшего в реке Асса более двух недель назад мужчины

Родители пропавшего парня попросили помощи в поисках. Фото: стоп-кадр видео Рамзана Кадырова

В Ингушетии завершились поиски утонувшего на реке Асса мужчины. Спасатели обнаружили тело 27-летнего Бекхана Аушева, который пропал в водах горной реки еще 21 июля.

По сообщению ГУ МЧС России по республике, тело мужчины было найдено сегодня в 16:20 мск между сельскими поселениями Мужичи и Алкун. В операции были задействованы более 230 человек, включая сотрудников республиканского управления МЧС, правоохранителей, добровольцев и специалистов из регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Проведение поисковых работ серьезно осложняли природные условия: бурное течение Ассы, глубокие участки с валунами, древесные завалы и труднодоступный рельеф местности. Несмотря на все трудности, участники ежедневно обследовали от 5 до 8 километров русла реки и береговую линию. По уточненным данным других источников, к масштабным поискам привлекались почти 400 человек и более 10 единиц техники

Операция по поиску Бекхана Аушева длилась 16 дней. К обследованию русла реки и окрестностей были привлечены все оперативные службы региона: добровольцы из разных регионов СКФО, сотрудники экстренных ведомств, правоохранительные органы Ингушетии, МЧС Республики Ингушетия, спасатели Ингушского поисково-спасательного отряда (ИПСО), отряды «Армхи», «Эрши», «Тарко», «Таргим», поисково-спасательный отряд «Вайнах».

Особые слова признательности от властей Ингушетии – сотрудникам Росгвардии Чеченской Республики, прибывшим для участия в поисковой операции накануне.

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