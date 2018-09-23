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Фото дня - Ставрополь

Ставрополь отметил День города и Ставропольского края

Чемпионат России по женскому гандболу взял старт в Ставрополе с победы клуба "Ставрополье" над "Университетом" из Ижевска

День знаний 1 сентября отметили торжественными линейками школы Ставрополя

Ставрополь продолжает преображаться к грядущим праздникам. Теперь железнодорожный вокзал выглядит как маленький Версаль, а реставрированная площадь перед ним радует ростками, которые через несколько лет зальют ещё один уголок города благородной зеленью

Автофестиваль "Автошок-2018" в Невинномысске

Огромный триколор развернули на Александровской площади Ставрополя в День Государственного флага Российской Федерации

Байкеры из клуба «Ночные волки» устроили в Ставрополе шоу по мотофристайлу. В парке Победы мотоциклисты провели показательные выступления. От шоу захватывало дух не только у зрителей, но и у полицейских, охранявших мероприятие

В Ставрополе даже во время проливного дождя не перестают работать фонтаны

В Ставрополе на Холодных родниках прошло массовое крещение. Самых маленьких крестили и отдельной купели с теплой водой.

В Ставрополе температура поднялась выше 36 градусов в тени

Финальный тур Чемпионата России по пляжному гандболу среди женских команд начался в Ставрополе

Впервые за последние 5 лет призывники из Ставропольского края поедут служить на Северный флот

Когда ангел заглядывает в ставропольские окна

В День России-2018 в Ставрополе выбирали представительницу региона в Национальном конкурсе красоты

В ставропольском зоопарке родился маленький львенок.

Церемония открытия "Российской студенческой весны" в Ставрополе завершилась грандиозным фейерверком

Редкий оптический феномен гало можно было сегодня наблюдать в небе Ставрополя

Открытие Стены Памяти "Народная Победа" в Ставрополе

В Ставрополе стартовала раздача Георгиевских ленточек
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