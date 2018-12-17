Фото дня - Ставрополь

В Ставрополе прошел фестиваль косплея
Главная елка края на центральной площади Ставрополя
Кисловодск начал подготовку к Новый году: на месте свето-музыкального фонтана начали установку праздничной елки
В Ставрополе в День народного единства испекли самый большой в России каравай
Ставропольские юнармейцы пришли почтить память жертв политических репрессий
Школьники Ставрополя празднуют 100-летие комсомола
Акция "Керчь vы с тобой" прошла в Ставрополе
Ставропольские десантники продемонстрировали свою подготовку призывникам
В ставропольском зоопарке родился маленький як
Ставрополь отметил День города и Ставропольского края
Чемпионат России по женскому гандболу взял старт в Ставрополе с победы клуба "Ставрополье" над "Университетом" из Ижевска
День знаний 1 сентября отметили торжественными линейками школы Ставрополя
Ставрополь продолжает преображаться к грядущим праздникам. Теперь железнодорожный вокзал выглядит как маленький Версаль, а реставрированная площадь перед ним радует ростками, которые через несколько лет зальют ещё один уголок города благородной зеленью
Автофестиваль "Автошок-2018" в Невинномысске
Огромный триколор развернули на Александровской площади Ставрополя в День Государственного флага Российской Федерации
Байкеры из клуба «Ночные волки» устроили в Ставрополе шоу по мотофристайлу. В парке Победы мотоциклисты провели показательные выступления. От шоу захватывало дух не только у зрителей, но и у полицейских, охранявших мероприятие
В Ставрополе даже во время проливного дождя не перестают работать фонтаны
В Ставрополе на Холодных родниках прошло массовое крещение. Самых маленьких крестили и отдельной купели с теплой водой.
В Ставрополе температура поднялась выше 36 градусов в тени
Финальный тур Чемпионата России по пляжному гандболу среди женских команд начался в Ставрополе
Впервые за последние 5 лет призывники из Ставропольского края поедут служить на Северный флот
Когда ангел заглядывает в ставропольские окна
В День России-2018 в Ставрополе выбирали представительницу региона в Национальном конкурсе красоты
В ставропольском зоопарке родился маленький львенок.
Церемония открытия "Российской студенческой весны" в Ставрополе завершилась грандиозным фейерверком
Редкий оптический феномен гало можно было сегодня наблюдать в небе Ставрополя
Открытие Стены Памяти "Народная Победа" в Ставрополе
В Ставрополе стартовала раздача Георгиевских ленточек