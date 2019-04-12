Фотогалереи
В Ставропольском краеведческом музее открылась выставка "Две мировые. Противостояние"

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
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