В Ставропольском краеведческом музее открылась выставка "Две мировые. Противостояние"

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны