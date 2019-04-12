В Ставропольском краеведческом музее открылась выставка "Две мировые. Противостояние"

Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны
Материалы выставки рассказывают об известных советских и немецких военачальниках – участниках Второй мировой войны, начинавших свой боевой путь на фронтах Первой мировой войны