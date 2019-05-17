Фотогалереи
Гандболистки "Ставрополья" уверенно выиграли у "Динамо-Синара" из Волгограда

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Новости 24
Эксперт: "В крае укрепляется консенсус относительно положительной оценки работы губернатора"
Общественная палата РФ поможет Северной Осетии развивать туризм
Арестован житель Северной Осетии, пожертвовавший 50 миллионов террористам из ИГ*
В Махачкале поставили памятник Петру I
В Кабардино-Балкарии из реки спасли дворняжку
На Ставрополье создадут 5 центров амбулаторной онкологической помощи
В Ставропольском крае за 5 лет построят не менее 12 школ
Дмитрий Песков прокомментировал американские санкции против батальона "Терек"
Губернатор Ставрополья обратил внимание чиновников на дома культуры
На Ставрополье завели уголовное дело после массового ДТП с 8 машинами
На Ставрополье осудят банду, грабившую аптеки, ларьки и магазины
Командир "Терека" прокомментировал свое включение в санкционный список США
На Ставрополье произошло землетрясение
В Ставрополе 8-летний школьник погиб после падения из окна многоэтажки