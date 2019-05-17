Гандболистки "Ставрополья" уверенно выиграли у "Динамо-Синара" из Волгограда

Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19
Гандболистки «Ставрополья» выиграли в домашнем матче серии за 7-е место со счетом 26:19