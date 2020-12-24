МВД Республики Дагестан ищет автора видео с жестокими пытками кота. Видеоролик, распространившийся в региональном сегменте соцсетей, вызвал широчайший резонанс.В руки живодера попал несчастный черный кот. При чем автор ролика по неизвестным причинам выставил животное капкан, перебивший ему лапу. Этого оказалось мало – живодер привязал к силкам веревку и заставил несчастного хвостатого «плясать», вопя от боли. Все это время несчастное животное еще и лупили палкой, а расправу зачем-то сняли на видео.«На это нельзя смотреть без слез», – пишут пользователи в соцсетях, призывая полицию найти и разобраться в причинах жестоких пыток животных. Однако информации на видео недостаточно, чтобы поймать преступника. МВД Дагестана откликнулось на призыв, но попросило помощи у пользователей.– Какую информацию можно получить из видео: тёмное время суток, стена из пеноблоков, чёрный кот, лапа которого в капкане, голос взрослого мужчины, который бьёт животное палкой. Все! Единственный способ найти это место и этого человека, это вернуться по цепочке отсылов и найти первоисточник. Помогите нам найти живодера! – обратилась пресс-служба ГУ МВД республики к пользователям соцсетей.Те, кто узнал место, где был снят ролик, или владеет информацией о самом живодере, могут поделиться подробностями с пресс-службой полиции региона на официальной странице в Instagram.Напомним, что весной 2020 года невероятной жестокостью по отношению к краснокнижным животным отличился депутат Иркинского сельсовета Дагестана. Народного избранника нашли после публикации видео с пытками орлов и ястребов, которых также ловили в силки и избивали до полусмерти. Свои действия живодер объяснил желанием наказать хищников, похищавших домашнюю птицу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Бездушное издевательство»: депутат десятками пытал краснокнижных птиц и учил живодерству сынаОрлы, беркуты, соколы — величавые и прекрасные пернатые становились заложниками депутата-живодера, пытавшего несчастных птиц и приучавшего к тому же своего маленького сына. За что страдали несчастные создания — неизвестно, изначальная версия депутата треснула по швам после расследования. Теперь жестоким увлечением народного избранника занимаются следователи (подробности).