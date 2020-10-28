«Это мое право»: Кадыров готов оставить должность из-за критики Макрона

Рамзан Кадыров не собирается брать назад свои слова о Макроне даже если ему придется поплатиться за это должностью. Фото: личная страница Рамзана Кадырова / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности оставить должность из-за критики президента Франции Эммануэля Макрона. Он подчеркнул, что комментировал действия президента республики не как политик, но как мусульманин.

— Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что внешней политикой в России занимаются не руководители регионов, а только глава государства. Так, согласно сообщениям в СМИ, он прокомментировал мои слова в адрес Эммануэля Макрона, — пишет глава Чечни в соцсетях.

Причиной критики президента Франции стала широкая поддерка карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Рамзан Ахматович подчеркнул, что такие действия не только навлекают на европейскую республику гнев мусульман всего мира, но и могут обернуться трагической экстремистской активностью, вплоть до спланированных террористических атак.

Однако в некоторых моментах глава Чечни не удержался от резких высказываний в адрес французского президента.

— Свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик. Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным, — пишет чеченский лидер.

Кадыров подчеркнул, что не собирается отказываться от своих слов. Его глубоко оскорбили заявления о готовности продемонстрировать карикатурные изображения на административных зданиях. К слову, в городе Монпелье на городскую ратушу уже спроецировали те самые шаржи.

— Как мусульманин, я повторяю свои ранние слова в отношении Макрона и готов это сделать еще тысячу раз, — заявил Кадыров. — Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!

Действия французского президента — ответная реакция на резонансное убийство учителя Самуэля Пати. 18-летний мусульманин с чеченскими корнями обезглавил его за демонстрацию карикатур Charlie Hebdo в школьном классе. Преступник был ликвидирован при задержании.

После инцидента Эммануэль Макрон выступил с речью, в которой подчеркнул категорическую недопустимость подобного «сепаратизма». И заявил, что во Франции будет создан «просвещенный ислам». Свобода слова не должна быть ограничена чьими-то религиозными догмами, поэтому президент поддержал карикатуры известного журнала.

Такую позицию жестко раскритиковали мусульмане. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал позицию французского президента безумием. Жестоко раскритиковали подобные действия и в Чечне.

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