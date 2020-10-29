Из аптек Ставрополя почти исчезли лекарства от коронавируса

Иллюстративное фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство здравоохранения России выпустило девятую редакцию методических рекомендаций по лечению коронавируса с обновленным списком препаратов, которые помогают больным. Это "Фавипиравир", "Ремдесивир", "Умифеновир", "Гидроксихлорохин" и "Азитромицин". В документе отмечается, что сведения о результатах терапии всеми этими средствами пока не дают гарантии их эффективности. Их применение допустимо по решению врачебной комиссии.

"Фавипиравир" пока невозможно найти ни в одной аптеке. Лекарство получило регистрацию в России 29 октября. В сети «Городская аптека» Ставрополя осталось только три упаковки "Умифеновира" (ранее назывался «Арбидол» - Ред.) . В сетях аптек "Вита" и "Апрель" лекарства пока не купить. В государственной аптеке №250 медикамент тоже не продают.

"Гидроксихлорохина" в Ставрополе побольше: в сети городских аптек 81 упаковка, в "Апреле" - 21, в "Вите" - в трех аптеках. В аптеке №250 заявили, что "Гидроксихлорохина" нет.

"Азитромицин" в "Городской аптеке" есть в количестве 155 упаковок, а в "Апреле" - 6. В других организациях мы не нашли препарат. "Сумамеда" — аналога «Азитромицина» - тоже не так много в Ставрополе: в "Городской аптеке" - 36, в "Апреле" - семь, в "Вите" - в четырех точках.

Житель Ставрополя не сможет достать "Ремдесивир". Это связано в особенностью лекарства.

- Применение препарата возможно только в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, - следует из методички Минздрава.

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