«Ни мандат, ни деньги тебе не помогут»: Кадыров потребовал извинений от Жириновского

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Жириновского. Фото: Владимир Веленгурин / личная страница Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Жириновского. Политик посчитал высказывания лидера ЛДПР опасным самопиаром. И предупредил его о последствиях.

Предметом для спора стали резонансные события во Франции. Рамзан Ахматович в личном блоге раскритиковал действия президента Макрона, подчеркнув, что поддержка карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда может привести к взрыву экстремистской активности.

Владимир Жириновский, в свою очередь, заявил, что «комментариев в поддержку террористических действий быть не должно, чем бы они ни были обусловлены».

— Жириновскому лучше не касаться этой темы. Пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура — понятия с тобой не сочетающиеся, — написал глава Чечни в соцсетях.

По словам Кадырова, он глубоко задет, но не как политик, а как мусульманин. И комментировал заявление о размещении карикатур на административных зданиях во Франции именно как мусульманин. Ведь для любого последователя ислама изображение Всевышнего или его пророка — непозволительно даже в самом положительном смысле. И уж тем более ради смеха.

Речи о какой бы то ни было поддержке терроризма в словах главы Чечни тоже нет. Кадыров подчеркнул, что потерял множество товарищей в борьбе с экстремистами. И в такие темы людям, далеким от её понимания, лучше не лезть.

— Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут, — потребовал Рамзан Кадыров.

После заявлений президента Макрона о борьбе с экстремизмом в исламе и поддержке карикатур на пророка Мухаммеда, Франция подверглась нападению. В четверг экстремисты провели пять атак. Самым громким оказался теракт в Ницце, где фанатик убил троих посетителей католической базилики Нотр-Дам. После этого власти страны объявили о введении антитеррористического плана.

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