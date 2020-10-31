UFC начала втридогора продавать папахи Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Официальный магазин UFC запустил в продажу папахи, которые носит чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Головной убор стоит 130 фунтов стерлингов, что в переводе в рубли равно 13,4 тысячам.

Согласно описанию, товар "UFC Papakha Khabib Nurmagomedov" выполнен из натуральной овечьей шерсти. Делают папахи в Дагестане, в горном селе Цудахар Левашинского района. На головной убор есть даже возрастное ограничение - "для детей от 8 лет".

- Каждая из них - такая же папаха, которую носит чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Это настолько реально, насколько это возможно, - сказано в описании.

Товар на сайте официального магазина UFC. Фото: скриншот

Отметим, что папаха в Дагестане и других регионах Северного Кавказа стоит в разы меньше. Цена обычной модели варьируется от 2,5 до 6 тысяч рублей.

Продукцию выпустили после последнего боя Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гейджи, который стал последним для дагестанца. Спортсмен объявил о завершении карьеры, объяснив это тем, что потерял отца и хочет остаток жизни провести рядом с матерью. Боец так и остался непобедимым - 29 побед и ни одного поражения.

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