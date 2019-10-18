2019-10-18T15:42:10+03:00
Спорт

«Папаха — хорошо, ушанка — лучше»: Хабиб Нурмагомедов сменил имидж

Боец посоветовал подписчикам готовиться к холодам и надел русскую шапку [фото]
Андрей ЗОБОВ
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Традиционную папаху Хабиб променял на русскую шапку-ушанкуТрадиционную папаху Хабиб променял на русскую шапку-ушанкуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Хабиб Нурмагомедов изменил своей традиционной папахе! Боец опубликовал в Instagram фото в русской шапке-ушанке, чем очень порадовал и рассмешил поклонников.

— А вы готовы к холодам? — спросил боец подписчиков под снимком. — Вообще я где то слышал, что умный человек в мирное время готовится к войне. Хорошего дня всем!

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Хабиб Нурмагомедов сменил папаху на ушанку
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Фотография вызвала широкий резонанс, ведь дагестанец очень прочно ассоциируется у поклонников с традиционным кавказским головным убором — папахой. В ней спортсмен выходит на каждый бой, отдавая дань уважения своим корням.

Сам спортсмен рассказывал, что такая принципиальная позиция стоила ему немалых денег в начале карьеры. Когда дагестанец только начинал выступать в США, за бейсболку с логотипом спонсора, надетую перед боем, платили 1000 баксов. Серьёзные деньги для Нурмагомедова по тем временам. Но Хабиб отказался от них, чтобы продемонстрировать свою глубокую связь с родным Дагестаном. Так папаха стала его символом.

Поэтому фото Нурмагомедова в ушанке и вызвало такой широкий резонанс среди фанатов. В комментариях под снимком — шутки, комплименты и забавные замечания.

— Изменяешь?

— Только папахе не говорите и фотку не показывайте, плз!

— Что ты творишь, Хабиб? Все же рванут в магазины менять мерч!

— Папаха — хорошо, а ушанка — лучше!

— Пушистый шлем для дагестанского танкиста. Тебе идёт, круто!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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