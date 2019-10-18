«Папаха — хорошо, ушанка — лучше»: Хабиб Нурмагомедов сменил имидж
Хабиб Нурмагомедов изменил своей традиционной папахе! Боец опубликовал в Instagram фото в русской шапке-ушанке, чем очень порадовал и рассмешил поклонников.
— А вы готовы к холодам? — спросил боец подписчиков под снимком. — Вообще я где то слышал, что умный человек в мирное время готовится к войне. Хорошего дня всем!
Фотография вызвала широкий резонанс, ведь дагестанец очень прочно ассоциируется у поклонников с традиционным кавказским головным убором — папахой. В ней спортсмен выходит на каждый бой, отдавая дань уважения своим корням.
Сам спортсмен рассказывал, что такая принципиальная позиция стоила ему немалых денег в начале карьеры. Когда дагестанец только начинал выступать в США, за бейсболку с логотипом спонсора, надетую перед боем, платили 1000 баксов. Серьёзные деньги для Нурмагомедова по тем временам. Но Хабиб отказался от них, чтобы продемонстрировать свою глубокую связь с родным Дагестаном. Так папаха стала его символом.
Поэтому фото Нурмагомедова в ушанке и вызвало такой широкий резонанс среди фанатов. В комментариях под снимком — шутки, комплименты и забавные замечания.
— Изменяешь?
— Только папахе не говорите и фотку не показывайте, плз!
— Что ты творишь, Хабиб? Все же рванут в магазины менять мерч!
— Папаха — хорошо, а ушанка — лучше!
— Пушистый шлем для дагестанского танкиста. Тебе идёт, круто!
Почему никто не может победить Хабиба Нурмагомедова
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Побороть стихию: смертельно опасная тренировка Хабиба Нурмагомедова попала на видео
Друг Хабиба Нурмагомедова опубликовал удивительное видео, демонстрирующее сверхординарные способности дагестанского спортсмена. Ролик показывает экстремальную тренировку — заплыв чемпиона по смертельно опасной горной реке против течения. Боец буквально борется со стихией (подробности).
КСТАТИ
Хабиб Нурмагомедов «прогулял» собственную пресс-конференцию в Москве
Хабиб «прогулял» собственную пресс-конференцию в Москве. Российский чемпион сначала появился в здании, но так и не вышел к журналистам, уехав буквально через пять минут (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU